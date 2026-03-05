Ballard Power Aktie

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

Ballard Power-Investition im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ballard Power-Investment verdienen können.

Das Ballard Power-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1,90 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5 263,158 Ballard Power-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 15 526,32 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,95 CAD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,26 Prozent angezogen.

Am Markt war Ballard Power jüngst 853,83 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Ballard Power Inc.

Ballard Power Inc. 1,80 -0,19%

Ballard Power Inc. 1,80 -0,19% Ballard Power Inc.

