NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,33 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hat, hat nun 75,188 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 2,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103,76 Prozent zugenommen.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 837,55 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at