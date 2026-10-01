Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Langfristige Investition
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet
Am 01.10.2023 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ballard Power-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,00 CAD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Ballard Power-Aktie investierten, hätten nun 2 000,000 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 2,88 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 760,00 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,40 Prozent abgenommen.
Am Markt war Ballard Power jüngst 1,04 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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