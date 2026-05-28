NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ballard Power-Aktie Anlegern gebracht.

Ballard Power-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7 352,941 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 6,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 779,41 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 44 779,41 USD, was einer positiven Performance von 347,79 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at