NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Ballard Power-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 012,072 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 3,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 177,06 USD wert. Damit wäre die Investition 38,23 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 883,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at