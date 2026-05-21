Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Ballard Power-Anlage 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ballard Power-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,013 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,42 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 20.05.2026 auf 4,76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,96 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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