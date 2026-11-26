Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Lohnende Ballard Power-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,70 CAD wert. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 212,766 Ballard Power-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,77 CAD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 25.11.2026 auf 1,47 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,72 Prozent.
Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 510,87 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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