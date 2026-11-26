Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,70 CAD wert. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 212,766 Ballard Power-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 312,77 CAD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 25.11.2026 auf 1,47 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,72 Prozent.

Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 510,87 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at