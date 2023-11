NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ballard Power-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ballard Power-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ballard Power-Papier an diesem Tag bei 20,26 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,936 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ballard Power-Aktie auf 4,57 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,56 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77,44 Prozent.

Der Börsenwert von Ballard Power belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at