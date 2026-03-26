NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ballard Power-Einstiegs gewesen.

Ballard Power-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,59 CAD. Bei einem 10 000-CAD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 349,773 Ballard Power-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 3,49 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 220,71 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 87,79 Prozent.

Ballard Power war somit zuletzt am Markt 1,05 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at