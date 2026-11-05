NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug an diesem Tag 22,10 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,249 Ballard Power-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 2,21 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -90,00 Prozent.

Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 769,18 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at