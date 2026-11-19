Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ballard Power-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit dem Ballard Power-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Ballard Power-Anteile an diesem Tag 4,02 CAD wert. Bei einem Ballard Power-Investment von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,876 Ballard Power-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 1,71 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,54 CAD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 568,70 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at