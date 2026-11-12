Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Langfristige Performance 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ballard Power-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ballard Power-Aktie bei 2,67 CAD. Bei einem 10 000-CAD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 745,318 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 8 014,98 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,14 CAD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,85 Prozent verringert.

Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 737,29 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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