NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren bedeutet
Am 01.01.2021 wurden Ballard Power-Anteile an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 427,350 Ballard Power-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 085,47 USD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 31.12.2025 auf 2,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 89,15 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Ballard Power zuletzt 767,84 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
