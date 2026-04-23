NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ballard Power-Einstiegs gewesen.

Am 23.04.2021 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ballard Power-Papiers betrug an diesem Tag 21,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,564 Ballard Power-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 3,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,97 USD wert. Mit einer Performance von -84,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 932,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at