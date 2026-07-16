Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Performance im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ballard Power-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ballard Power-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ballard Power-Aktie an diesem Tag 15,15 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Ballard Power-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,601 Ballard Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ballard Power-Papiers auf 2,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,26 Prozent abgenommen.

Ballard Power wurde jüngst mit einem Börsenwert von 891,81 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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