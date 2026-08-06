Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Performance im Blick 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ballard Power eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ballard Power-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,704 Ballard Power-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 54,66 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Anteils am 05.08.2026 auf 2,64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,34 Prozent eingebüßt.

Ballard Power war somit zuletzt am Markt 830,38 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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