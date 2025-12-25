NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Ballard Power eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.12.2022 wurden Ballard Power-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ballard Power-Papier bei 4,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 087,683 Ballard Power-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 5 615,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,69 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,84 Prozent verringert.

Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 805,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at