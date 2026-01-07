NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BankFinancial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BankFinancial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BankFinancial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 95,969 BankFinancial-Aktien. Die gehaltenen BankFinancial-Aktien wären am 31.12.2025 1 151,63 USD wert, da der Schlussstand 12,00 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,16 Prozent gesteigert.

BankFinancial wurde am Markt mit 149,72 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at