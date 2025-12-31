BankFinancial Aktie

BankFinancial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER9S / ISIN: US06643P1049

Langfristige Investition 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BankFinancial von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BankFinancial gewesen.

Am 31.12.2024 wurden BankFinancial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,70 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die BankFinancial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,771 Anteilen. Die gehaltenen BankFinancial-Aktien wären am 30.12.2025 955,49 USD wert, da der Schlussstand 12,13 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 955,49 USD, was einer negativen Performance von 4,45 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für BankFinancial eine Börsenbewertung in Höhe von 151,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

