NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe BankFinancial-Investition eingebracht

Investoren, die vor Jahren in BankFinancial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 09.08.2013 wurden BankFinancial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,360 BankFinancial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BankFinancial-Anteile wären am 08.08.2023 957,30 USD wert, da der Schlussstand 8,52 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,27 Prozent verringert.

BankFinancial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,67 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at