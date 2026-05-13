Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Langfristige Investition 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: Hätte sich eine Banner-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Vor Jahren in Banner eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Banner-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,536 Banner-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (64,50 USD), wäre die Investition nun 99,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,91 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Banner einen Börsenwert von 2,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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