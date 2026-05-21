NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Banner Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Banner am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,96 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozent. Somit vergütet Banner die Aktionäre insgesamt mit 67,53 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 66,73 Mio. USD angesetzt wurde.

Banner-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Banner-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 64,65 USD aus dem Geschäft. Das Banner-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 2,88 Prozent betrug.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Banner-Aktienkurs via NASDAQ 37,64 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 58,06 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Banner

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 2,05 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,18 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Banner

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Banner beträgt aktuell 2,152 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Banner besitzt aktuell ein KGV von 11,11. 2025 setzte Banner 881,110 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5,64 USD.

Redaktion finanzen.at