NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Banner-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Banner-Anteile bei 46,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,381 Banner-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 422,71 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 16.12.2025 auf 66,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,27 Prozent erhöht.

Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at