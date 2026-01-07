Banner Aktie

Lohnendes Banner-Investment? 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.01.2021 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, befänden sich nun 1,932 Banner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 64,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,10 Prozent.

Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

