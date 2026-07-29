NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Banner-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Banner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,578 Banner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 902,25 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 28.07.2026 auf 70,55 USD belief. Mit einer Performance von +69,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at