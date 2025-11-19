Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Banner-Anlage 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Banner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug an diesem Tag 50,96 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 1,962 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 59,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,82 USD wert. Mit einer Performance von +15,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Banner Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banner Corp. 60,01 1,68% Banner Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen