NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Banner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Banner-Papiers betrug an diesem Tag 50,96 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 1,962 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 59,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,82 USD wert. Mit einer Performance von +15,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at