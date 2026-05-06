Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Banner-Performance im Blick 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie gebracht.

Am 06.05.2016 wurde das Banner-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,99 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 238,152 Banner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 475,11 USD wert. Damit wäre die Investition 54,75 Prozent mehr wert.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.

mehr Nachrichten