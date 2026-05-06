NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie gebracht.

Am 06.05.2016 wurde das Banner-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,99 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 238,152 Banner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 475,11 USD wert. Damit wäre die Investition 54,75 Prozent mehr wert.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at