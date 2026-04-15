NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banner-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 59,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 167,056 Banner-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 64,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 703,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,03 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at