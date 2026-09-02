Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Banner-Investment im Blick
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,950 Banner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 1 025,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Banner einen Börsenwert von 2,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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