Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Performance im Blick
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Banner-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,073 Banner-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 66,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 599,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 59,94 Prozent.
Banner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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