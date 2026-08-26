NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Banner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banner-Aktie bei 43,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Banner-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,294 Banner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 70,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,30 Prozent angezogen.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at