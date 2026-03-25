NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 54,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 183,621 Banner-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 026,44 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 24.03.2026 auf 60,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,26 Prozent vermehrt.

Banner wurde am Markt mit 2,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at