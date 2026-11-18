Das wäre der Verdienst eines frühen Banner-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Banner-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,021 Banner-Anteilen. Die gehaltenen Banner-Papiere wären am 17.11.2026 136,61 USD wert, da der Schlussstand 67,58 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,61 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Banner zuletzt 2,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at