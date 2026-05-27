Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Lukrative Banner-Investition?
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Banner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 58,45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 171,086 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 182,21 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 26.05.2026 auf 65,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,82 Prozent.
Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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