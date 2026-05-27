NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Banner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 58,45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 171,086 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 182,21 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 26.05.2026 auf 65,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,82 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at