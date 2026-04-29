Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Banner-Anlage? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Banner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Banner-Aktie bei 57,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,268 Banner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 67,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 163,36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,34 Prozent.

Insgesamt war Banner zuletzt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.

mehr Nachrichten