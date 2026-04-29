Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Profitable Banner-Anlage?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Banner-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Banner-Aktie bei 57,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,268 Banner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 67,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 163,36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,34 Prozent.
Insgesamt war Banner zuletzt 2,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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