NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Banner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Banner-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 51,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,335 Banner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 367,75 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 21.07.2026 auf 70,74 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 36,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Banner eine Börsenbewertung in Höhe von 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at