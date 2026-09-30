Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Banner-Investment im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor einem Jahr verdient
Das Banner-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Banner-Aktie betrug an diesem Tag 65,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 152,672 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Banner-Anteile wären am 29.09.2026 10 300,76 USD wert, da der Schlussstand 67,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,01 Prozent zugenommen.
Am Markt war Banner jüngst 2,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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