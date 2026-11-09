Barrett Business Services Aktie

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WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

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Lukrative Barrett Business Services-Investition? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Barrett Business Services-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Barrett Business Services-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,06 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 498,442 Anteilen. Die gehaltenen Barrett Business Services-Anteile wären am 06.11.2026 14 908,41 USD wert, da der Schlussstand 29,91 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,08 Prozent erhöht.

Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 718,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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