NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Barrett Business Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Barrett Business Services-Papier bei 8,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Barrett Business Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 244,555 Barrett Business Services-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 47 106,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,85 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 371,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 975,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at