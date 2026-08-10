NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Barrett Business Services-Papier an diesem Tag 23,49 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,567 Barrett Business Services-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 1 412,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,24 Prozent vermehrt.

Am Markt war Barrett Business Services jüngst 803,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at