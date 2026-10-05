Barrett Business Services Aktie

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WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

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Hochrechnung 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Anteile betrug an diesem Tag 23,09 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investierten, hätten nun 4,332 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (30,51 USD), wäre das Investment nun 132,16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Barrett Business Services eine Börsenbewertung in Höhe von 740,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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