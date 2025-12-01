Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Barrett Business Services Aktie

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

Barrett Business Services-Investment 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Barrett Business Services-Investment gewesen.

Am 01.12.2022 wurde die Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 403,266 Barrett Business Services-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 150,62 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 28.11.2025 auf 35,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,51 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Barrett Business Services einen Börsenwert von 901,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Barrett Business Services Inc. 30,00 -0,66% Barrett Business Services Inc.

