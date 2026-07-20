NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Barrett Business Services-Papier an diesem Tag bei 17,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,259 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 254,85 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 17.07.2026 auf 40,08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +125,49 Prozent.

Barrett Business Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 982,11 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at