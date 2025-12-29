NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Barrett Business Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 23,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,279 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 36,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,07 Prozent angewachsen.

Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 929,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at