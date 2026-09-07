Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 07.09.2023 wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 424,223 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 33,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 385,41 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43,85 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 822,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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