NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Barrett Business Services gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Barrett Business Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,985 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 36,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217,81 USD wert. Damit wäre die Investition um 117,81 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 932,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at