NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Barrett Business Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2021 wurde das Barrett Business Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 61,059 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 38,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 320,26 USD wert. Mit einer Performance von +132,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 971,52 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at