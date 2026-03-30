NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Barrett Business Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barrett Business Services-Anteile bei 17,32 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,773 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 29,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,49 USD wert. Mit einer Performance von +69,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 736,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at