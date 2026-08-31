Barrett Business Services Aktie

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WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

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Rentabler Barrett Business Services-Einstieg? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 31.08.2025 wurden Barrett Business Services-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48,80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,492 Anteilen. Die gehaltenen Barrett Business Services-Anteile wären am 28.08.2026 704,30 USD wert, da der Schlussstand 34,37 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,57 Prozent verringert.

Barrett Business Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 833,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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