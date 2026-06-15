NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 22,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 447,577 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 34,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 293,72 USD wert. Damit wäre die Investition 52,94 Prozent mehr wert.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 840,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at